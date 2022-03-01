«Послушайте, остановитесь! Я не политик». Тухель — на вопрос о ситуации в мире

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отказался отвечать на вопрос о ситуации в мире.



«Послушайте, послушайте, остановитесь! Я не политик. Пожалуйста, хватит. Я могу лишь повторить то, что говорил. Я ужасно чувствую себя, повторяя это, потому что никогда не сталкивался с военной спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — приводит слова Тухеля CFC Central в «твиттере».

Напомним, в полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Предыдущим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити». В финале «Ливерпуль» взял верх в серии пенальти.

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша:

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