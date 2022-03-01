Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сообщил, что украинский нападающий Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с командой.



«Вчера Андрей вернулся к занятиям. Тренировка прошла хорошо. Он очень расстроен из-за сложившейся ситуации на Украине. Мы поможем ему, посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если он будет в порядке, он отправится с командой на следующий матч. Если нет, мы дадим ему несколько выходных дней», — приводит слова Мойеса Sky Sports.

Напомним, Ярмоленко выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. Контракт 32-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.