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Ведущий юрист «Локомотива» покинул клуб после 5 лет работы

Ведущий юрист «Локомотива» покинул клуб после 5 лет работы
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Один из главных юристов «Локомотива» Дмитрий Иванов покинул клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Иванов имел одни из ключевых ролей в юридическом сопровождении всех трансферов клуба», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, сегодня ранее Маркус Гисдоль был освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива».

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-Лиге.

Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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