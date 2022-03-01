Рангник не уверен, что Роналду будет лидером «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не уверен в статусе нападающего команды Криштиану Роналду на следующий сезон. Немецкий специалист считает, что португальский форвард не сможет быть лидером команды. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает португальского игрока в € 35 млн.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги:

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