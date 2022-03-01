«Динамо» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Нижнего Новгорода» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Нижний Новгород».



«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Захарян, Грулев, Макаров, Тюкавин.



«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Кечкеш, Гоцук, Каккоев, Калинский, Юлдошев, Стоцкий, Ларсен, Милсон, Эннин.



В других матчах 1/8 финала сыграют: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Финальный матч турнира состоится 29 мая.