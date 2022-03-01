Сульшер получил € 8,4 млн за разрыв контракта с «Манчестер Юнайтед»

Стала известна сумма неустойки, которую английский «Манчестер Юнайтед» выплатил своему бывшему главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру за разрыв контракта. Норвежский специалист получил от манкунианцев € 8,4 млн. Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, тренерский штаб Сульшера получил за разрывы контрактов в общей сложности € 3,6 млн на всех.
Напомним, 21 ноября 2021 года «МЮ» отправил Сульшера в отставку с поста главного тренера команды. Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд»:
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