Хави разговаривал с полузащитником «Милана». Игроку нравятся проект клуба и город

Главный тренер «Барселоны» Хави связывался с полузащитником «Милана» Франком Кессье, чей контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Жерар Морено в «твиттере».



По сведениям источника, стороны обсуждали возможный переход футболиста в испанскую команду. Кессье интересно поработать под руководством тренера «Барсы», также ему нравятся проект клуба и город.



Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается предложить Кессье контракт с зарплатой € 6,5 млн в год.

25-летний Кессье в межсезонье станет свободным агентом. Он отказался подписывать новое соглашение с «Миланом». За итальянский клуб футболист выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне Кессье в 20 матчах чемпионата Италии забил пять голов. Также на его счету одна результативная передача в пяти играх группового этапа Лиги чемпионов.



Рыночная стоимость Кессье оценивается Transfermarkt в € 48 млн.

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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