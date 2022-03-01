Агент: Буффон может играть до 50 лет
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Сильвано Мартина, агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона, прокомментировал продление контракта игрока с итальянским клубом до 2024 года.
«Клуб решил провести переговоры о продлении контракта Буффона, потому что в свои 44 года он работает так, будто он на 10 лет моложе. Он заслуживает регулярного игрового времени, но вполне естественно, что большинство клубов сосредотачиваются на более молодых вратарях и строят свои планы на будущее. Если Буффон сохранит свою форму, он может продолжать играть до 50 лет. Конечно, очевидно, что в таком возрасте нельзя строить долгосрочные планы. Важно, что у него есть энтузиазм и страсть. Он помогает молодым футболистам, окружающим его», — приводит слова Мартины Football Italia со ссылкой на Radio Sportiva.
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