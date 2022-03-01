«Динамо» — «Нижний Новгород»: хозяева ведут в счёте после первого тайма

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» принимает «Нижний Новгород». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. К перерыву счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Нижний Новгород».

В компенсированное время первого тайма счёт открыл полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин. Главный арбитр матча Алексей Амелин назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода», который успешно реализовал Фомин.

В других матчах 1/8 финала сыграют: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Финальный матч турнира состоится 29 мая.