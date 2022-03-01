Тренер «Монако»: Головину происходящее на Украине не нравится, но он над этим не властен
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман в преддверии матча 1/2 финала Кубка Франции с «Нантом» рассказал о состоянии российского полузащитника Александра Головина.
«Головин не будет готов сыграть. Он испытывает дискомфорт, ранее у него уже были травмы, мы должны быть внимательны.
Происходящее на Украине ему, конечно, не нравится. Никому не нравится подобное. Он сосредоточен на возвращении к тренировкам. Он не властен над такими вещами. Теперь Александру нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуться на поле. Он действительно этого хочет», — приводит слова Клемана RMC Sport.
Матч 1/2 финала Кубка Франции «Нант» — «Монако» состоится завтра, 2 марта, на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Начало встречи — в 23:15 мск.
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