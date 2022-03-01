«Динамо» — «Нижний Новгород»: Грулёв упрочил преимущество хозяев

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» принимает «Нижний Новгород». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. К 55-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Нижний Новгород».

На 54-й минуте встречи преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Вячеслав Грулёв. Нижегородцы ошиблись на своей половине поля, хавбек «Динамо» Денис Макаров ушёл от защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша и с правого фланга выполнил навес в штрафную на ногу Грулёву, который ударом в касание направил мяч в ворота.

В других матчах 1/8 финала сыграют: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Финальный матч турнира состоится 29 мая.