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«Унион» одержал волевую победу в матче с «Санкт-Паули» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии

«Унион» одержал волевую победу в матче с «Санкт-Паули» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии
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В матче 1/4 финала Кубка Германии сезона-2021/2022 «Унион» сыграл с «Санкт-Паули». Встреча, прошедшая на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Санкт-Паули» Даниэль-Кофи Киере. В концовке первого тайма нападающий «Униона» Шеральдо Бекер сравнял счёт. На 75-й минуте игры форвард Андреас Фогльзаммер вывел берлинскую команду вперёд.

Таким образом, берлинский «Унион» вышел в полуфинал Кубка Германии, а «Санкт-Паули» выбыл из турнира. Напомним, действующим обладателем Кубка Германии является дортмундская «Боруссия». Наибольшее число трофеев — у «Баварии». Мюнхенский клуб завоёвывал Кубок страны 20 раз.

Кубок Германии. 1/4 финала
01 марта 2022, вторник. 22:45 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Киере – 21'   1:1 Бекер – 45'   2:1 Фогльзаммер – 75'
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