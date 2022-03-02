«Унион» одержал волевую победу в матче с «Санкт-Паули» и вышел в 1/2 финала Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии сезона-2021/2022 «Унион» сыграл с «Санкт-Паули». Встреча, прошедшая на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Санкт-Паули» Даниэль-Кофи Киере. В концовке первого тайма нападающий «Униона» Шеральдо Бекер сравнял счёт. На 75-й минуте игры форвард Андреас Фогльзаммер вывел берлинскую команду вперёд.



Таким образом, берлинский «Унион» вышел в полуфинал Кубка Германии, а «Санкт-Паули» выбыл из турнира. Напомним, действующим обладателем Кубка Германии является дортмундская «Боруссия». Наибольшее число трофеев — у «Баварии». Мюнхенский клуб завоёвывал Кубок страны 20 раз.