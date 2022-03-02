Стефано Пиоли о ничьей с «Интером» в Кубке Италии: «Милан» заслужил победу

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка Италии с «Интером» (0:0).

«Милан» играл хорошо и заслуживал чего-то большего, но если посмотреть, что это двухматчевое противостояние, это хороший результат. Я по-прежнему считаю, что сегодня вечером мы заслужили победу. Это лишь промежуточный результат, мы знаем, что второй матч будет очень сложным, но я доволен выступлением. Мы добились прогресса за последние два с половиной года, мы хотим выиграть что-то и сделать этот сезон замечательным», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» — «Милан» состоится 20 апреля. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус».