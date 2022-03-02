Андрей Шевченко высказался по поводу ситуации на Украине
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Перед началом первого полуфинального матча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером» на стадионе «Сан-Сиро» транслировалось видеообращение с легендой «Милана» украинцем Андреем Шевченко по поводу ситуации на Украине.
«Дорогие итальянские друзья, я прошу вас из «Сан-Сиро» поддержать мир в Украине. «Украинский народ хочет мира, потому что у мира нет границ, потому что то, что нас объединяет, должно быть сильнее того, что нас разъединяет. Давайте остановим эту войну вместе. Я обнимаю вас всех», — приводит слова Шевченко Football Italia.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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