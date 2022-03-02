Технический директор «Милана» прокомментировал акцию за мир перед игрой с «Интером»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал акцию за мир перед первым полуфинальным матчем Кубка Италии с «Интером».
«Это символические жесты, но они все равно имеют для нас огромное значение. Никто не ожидал увидеть такое на европейской земле, мы хотим поддержать народ Украины», — приводит лова Мальдини Football Italia.
Напомним, Перед началом матча футболисты «Милана» и «Интера» вышли на поле в футболках с надписью «Мир». Позже, перед стартовым свистком, игроки обеих команд, а также арбитры выстроились за баннером с аналогичной надписью.
Также на экранах «Сан-Сиро» было показано обращение Андрея Шевченко.
Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
- 2 марта 2022
-
04:38
-
03:29
-
02:56
-
02:32
-
02:11
-
01:55
-
01:26
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 1 марта 2022
-
23:57
-
23:39
-
23:31
-
23:20
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:45
-
22:08
-
21:56
-
21:49
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:44
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:38
-
19:26