Технический директор «Милана» прокомментировал акцию за мир перед игрой с «Интером»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал акцию за мир перед первым полуфинальным матчем Кубка Италии с «Интером».

«Это символические жесты, но они все равно имеют для нас огромное значение. Никто не ожидал увидеть такое на европейской земле, мы хотим поддержать народ Украины», — приводит лова Мальдини Football Italia.

Напомним, Перед началом матча футболисты «Милана» и «Интера» вышли на поле в футболках с надписью «Мир». Позже, перед стартовым свистком, игроки обеих команд, а также арбитры выстроились за баннером с аналогичной надписью.

Также на экранах «Сан-Сиро» было показано обращение Андрея Шевченко.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.