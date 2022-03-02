Капитан «Мидлсбро» – о победе над «Тоттенхэмом»: соперники заставили нас усердно работать

Защитник и капитан «Миллсбро» Джонатан Хаусон прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в Кубке Англии (1:0).



«Мы знали, что будет тяжело физически, ведь у них игроки мирового класса, которые могут качечественно контролировать мяч и заставлять нас усердно работать. Мы показали качественную игру.



Победа над «Манчестер Юнайтед» придала нам уверенности, наслаждайтесь этим и смотрите, что будет дальше», — приводит слова Хаусона BBC.



Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В первом дополнительном тайме команды также не смогли забить. На 107-й минуте Джошуа Коберн открыл счёт в матче и принёс «Мидлсбро» победу.



Таким образом, «Мидлсбро» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.

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