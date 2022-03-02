Видеообзор матча «Милан» — «Интер» в 1/2 финала Кубка Италии
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В первом матче 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Милан» встречался с «Интером». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты судьи — Филиппо Мели и Стефано Алассио. В роли резервного рефери выступил Лука Массими. Два игрока получили жёлтые карточки — это футболисты «Интера» Марсело Брозович и Лаутаро Мартинес.
Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» — «Милан» состоится 20 апреля. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус».
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