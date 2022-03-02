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Желание удивить сына стало стимулом для капитана «Мидлсбро» в игре с «Тоттенхэмом»

Желание удивить сына стало стимулом для капитана «Мидлсбро» в игре с «Тоттенхэмом»
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Капитан «Мидлсбро» Джонни Хоусон заявил, что желание произвести впечатление на сына стало одним из главных аспектов мотивации в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом».

«Такие, как эта победа, моменты случаются не так уж часто, нужно наслаждаться ими. Мой сынишка Гарри не так давно сказал, что мы никогда не сможем обыграть команду Криштиану Роналду. Теперь про команду Гарри Кейна говорил то же самое. Придётся ему рассказать, что их мы тоже обыграли», — с улыбкой отметил Хоусон в послематчевом интервью BBC.

Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В первом дополнительном тайме команды также не смогли забить. На 107-й минуте Джошуа Коберн открыл счёт в матче и принёс «Мидлсбро» победу.

Таким образом, «Мидлсбро» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил участие в турнире.

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