Швейцарский миллиардер: мне предложили купить «Челси», но Абрамович просит слишком много

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил, что получил предложение о покупке «Челси» от российского бизнесмена Романа Арбамовича.



«Абрамович пытается продать свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от «Челси». 1 марта я и ещё трое человек получили предложение купить «Челси» от Абрамовича. Мне нужно подождать четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему £ 2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает «Челси», должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу.



На данный момент мы не знаем точную цену продажи. Я вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнёрами. Но сначала нужно изучить общие условия. Точно могу сказать, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», — приводит слова Висса Blick.

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