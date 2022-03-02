Швейцарский миллиардер: мне предложили купить «Челси», но Абрамович просит слишком много

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил, что получил предложение о покупке «Челси» от российского бизнесмена Романа Арбамовича.
«Абрамович пытается продать свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от «Челси». 1 марта я и ещё трое человек получили предложение купить «Челси» от Абрамовича. Мне нужно подождать четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему £ 2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает «Челси», должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу.
На данный момент мы не знаем точную цену продажи. Я вполне могу представить, что куплю «Челси» вместе с партнёрами. Но сначала нужно изучить общие условия. Точно могу сказать, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», — приводит слова Висса Blick.
- 2 марта 2022
-
10:54
-
10:38
-
10:16
-
09:58
-
09:53
-
09:40
-
09:23
-
09:00
-
08:31
-
05:26
-
04:38
-
03:29
-
02:56
-
02:32
-
02:11
-
01:55
-
01:26
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 1 марта 2022
-
23:57
-
23:39
-
23:31
-
23:20
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:45
-
22:08
-
21:56
-
21:49
-
21:20