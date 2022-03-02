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Юсуф Языджи не собирается покидать ЦСКА

Юсуф Языджи не собирается покидать ЦСКА
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Находящийся в аренде в ЦСКА турецкий полузащитник Юсуф Языджи не собирается покидать расположение московского футбольного клуба.

«Собирается ли Языджи покинуть ЦСКА в связи с последними решениями? Нет. Мы здесь», — приводит слова агента футболиста Адема Чебечи ТАСС.

Напомним, ЦСКА объявил об аренде Языджи у французского «Лилля» 19 января. Соглашение с возможностью последующего выкупа трансфера рассчитано до окончания текущего сезона.

В понедельник, 28 февраля, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

Московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 33 очка в 19 матчах. На счету Языджи один гол в одном матче за ЦСКА в чемпионате России.

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