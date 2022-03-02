«Алания» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00
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Сегодня, 2 марта, состоится матч «Алания» — «Арсенал». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
Ранее московское «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, на своём поле обыграв «Нижний Новгород» (3:0). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор» и «Сочи» — ЦСКА. Встречи 1/8 финала Кубка России пройдут с 1 по 3 марта. Финальный матч турнира состоится 29 мая.
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