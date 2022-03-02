Мальдини прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Кессье
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию об интересе к ивуарийскому полузащитнику Франку Кессье со стороны «Барселоны».
«Есть определённые правила, продиктованные владельцами, от которых мы не можем отклоняться. Интерес «Барселоны»? Это нормально, так как у Кессье заканчивается контракт, и у нас с ним нет никакого соглашения», — приводит слова Мальдини Sport Mediaset.
Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается предложить Кессье контракт с зарплатой € 6,5 млн в год.
25-летний Кессье в межсезонье станет свободным агентом. Футболист отказался подписывать новое соглашение с «Миланом». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Италии и забил 5 голов.
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