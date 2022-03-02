Bloomberg: владелец «Челси» Абрамович решил избавиться от жилья в Лондоне

Российский миллиардер Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», собрался продать недвижимость в Лондоне из-за возможных санкций со стороны правительства Великобритании.
«Он боится санкций, поэтому уже завтра собирается продать свой дом и одну квартиру», — привело слова члена британского парламента Криса Брайанта издание Bloomberg.
Речь идёт об особняке с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс стоимостью £ 150 млн. Под квартирой, скорее всего, подразумевается трёхэтажный пентхаус на набережной Челси, который был приобретён Абрамовичем в 2018 году за £ 22 млн.
Напомним, под санкции со стороны Великобритании уже попали более ста российских физических и юридических лиц — Абрамовича пока нет в этом списке. Однако, как сообщает издание, Абрамович подвергается всё большему давлению со стороны политиков.
- 2 марта 2022
-
12:17
-
12:00
-
11:54
-
11:23
-
11:22
-
10:54
-
10:38
-
10:16
-
09:58
-
09:53
-
09:40
-
09:23
-
09:00
-
08:31
-
05:26
-
04:38
-
03:29
-
02:56
-
02:32
-
02:11
-
01:55
-
01:26
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:12
-
00:04
- 1 марта 2022
-
23:57
-
23:39
-
23:31
-
23:20
-
23:12
-
23:06
-
23:00