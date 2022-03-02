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Bloomberg: владелец «Челси» Абрамович решил избавиться от жилья в Лондоне

Bloomberg: владелец «Челси» Абрамович решил избавиться от жилья в Лондоне
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Российский миллиардер Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», собрался продать недвижимость в Лондоне из-за возможных санкций со стороны правительства Великобритании.

«Он боится санкций, поэтому уже завтра собирается продать свой дом и одну квартиру», — привело слова члена британского парламента Криса Брайанта издание Bloomberg.

Речь идёт об особняке с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс стоимостью £ 150 млн. Под квартирой, скорее всего, подразумевается трёхэтажный пентхаус на набережной Челси, который был приобретён Абрамовичем в 2018 году за £ 22 млн.

Напомним, под санкции со стороны Великобритании уже попали более ста российских физических и юридических лиц — Абрамовича пока нет в этом списке. Однако, как сообщает издание, Абрамович подвергается всё большему давлению со стороны политиков.

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