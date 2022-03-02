Леонид Федун: есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак»
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Владелец «Спартака» и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун сообщил, что продолжит финансировать московский клуб, несмотря на трудности, возникшие из-за политической ситуации.
«Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
С 24 февраля капитализация «Лукойла» снизилась с $ 32,7 млрд до $ 23,76 млрд. В прошлом сезоне бюджет «Спартака» составлял 8,6 млрд рублей. В сезоне-2021/2022 бюджет красно-белых был увеличен.
Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Таким образом, «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы, где соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».
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