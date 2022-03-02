Долг «Манчестер Юнайтед» увеличился до £ 400 млн

Английский футбольный «Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчёт за минувший год, согласно которому за последний год чистый долг манкунианцев увеличился на 12 процентов до £ 494 млн (около € 591 млн).

Общие расходы «Юнайтед» за последний год выросли почти на 30 процентов, а зарплатная ведомость команды на данный момент составляет почти £ 400 млн (около € 478 млн).

Общие операционные расходы за квартал составили £ 179,7 млн (около € 214 млн), увеличившись на £ 41,1 млн (около € 49,1 млн), или на 29,7%, по сравнению с предыдущим кварталом. При этом полугодовой доход клуба вырос до £ 185,4 млн (около € 221,8 млн).

Текущая заработная ведомость «Манчестер Юнайтед» составляет £ 391 млн (около € 467 млн).

Напомним, футболисты «Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника на данный момент занимают четвёртую строчку в национальном чемпионате.