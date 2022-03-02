Балотелли: уверен, что обладаю теми же качествами, что и Месси с Роналду
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Итальянский нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли поделился мнением об аргентинском форварде «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси и португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Я упустил несколько серьёзных шансов в карьере. Но я на 100% уверен, что обладаю теми же качествами, что и Месси с Роналду. Я упустил несколько возможностей, понимаете? Такое случается.
На данный момент я не могу сказать, что так же хорош, как Роналду, потому что он выиграл сколько «Золотых мячей»? Пять? Ты не можешь сравнивать себя с Месси и Роналду, никто не может. Но если мы говорим о качествах, о футбольных качествах, мне, честно говоря, нечего им завидовать», — приводит слова Балотелли The Athletic.
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