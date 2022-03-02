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«Клайд» арендовал у «Рэйт Роверс» игрока, обвинённого в изнасиловании

«Клайд» арендовал у «Рэйт Роверс» игрока, обвинённого в изнасиловании
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«Клайд» арендовал нападающего Дэвида Гудвилли у «Рэйт Роверс», сообщается на официальном сайте шотландского клуба. Арендное соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Напомним, в 2017 году суд признал Гудвилли виновным в изнасиловании женщины в рамках гражданского процесса. Уголовное дело не было возбуждено.

Ранее в «Рэйт Роверс» извинились за подписание контракта с Гудвилли и сообщили, что игрок не присоединится к команде.

«После первоначального обращения «Рэйт Роверс» и последующего соглашения между двумя клубами мы можем подтвердить, что Дэвид Гудвилли вернулся в Бродвуд в аренду.

Это позволяет Дэвиду вернуться к основной деятельности команды, включая тренировки и игры, и, таким образом, продолжить свою карьеру в футболе в настоящее время», — говорится в заявлении пресс-службы «Клайда».

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