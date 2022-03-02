Стало известно, в какие даты состоится 22-й тур РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 вернули на прежние даты — 18-20 марта.
«22-й тур РПЛ состоится в те же сроки, которые были изначально. Наша игра с «Уралом» пройдёт 19 марта. Правильно делаем, что не создаём дырку», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в декабре прошлого года Российская Премьер-Лига перенесла матчи 22-го тура на 3-5 марта. Тур был перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграет в стыковых матчах и пропустит чемпиона мира в Катаре.
- 2 марта 2022
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