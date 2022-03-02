Эктор Эррера близок к подписанию контракта с хьюстонским «Динамо»

Футбольный клуб «Динамо» из Хьюстона (США) предложил игроку сборной Мексики и мадридского «Атлетико» Эктору Эррере контракт сроком до конца 2025 года.

Как сообщает MLSsoccer.com, Эррера может присоединиться к «Динамо» ближайшим летом после истечения его договора с испанским клубом. Переговоры пока продолжаются, но в случае их успешного завершения мексиканский футболист подпадёт под так называемое «правило Бекхэма» наряду с форвардом Себастьяном Феррейрой и центральным защитником Тинейджем Хадебе.

Сообщается, что на минувшей неделе клуб из Хьюстона выкупил контракт бывшего полузащитника сборной США Джо Короны с целью освобождения финансовых средств под потолком зарплат МЛС для подписания контрактов с Эррерой и другими новичками.

Правило назначенного игрока, оно же правило Бекхэма, было принято для регулирования потолка зарплат в МЛС. Правило позволяет каждому клубу лиги подписывать игроков, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат (либо путём предложения игроку более высокой заработной платы, либо путём платы за трансфер игрока), что позволяет командам МЛС конкурировать в борьбе за звёздных игроков на рынке международного футбола.