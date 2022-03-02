Андрей Ещенко рассказал, как вошёл в тренерский штаб «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как попал в тренерский штаб московской команды.



«Руководство «Спартака» и главный тренер предложили мне работу и должность в тренерском штабе до начала зимних сборов. Сказали, что хотят и дальше видеть меня в клубе как помощника в тренировочном процессе и в становлении команды.



Я взял время подумать, но решение принял очень быстро. Кому и что мне доказывать как игроку? Титул чемпиона России есть, в чемпионате мира участие принимал, даже серебро с дублем получил. Каждый год медали… Шучу! К тому же всё равно я не сыграл бы во всех матчах до конца этого сезона. Вариант ухода в другую команду даже не рассматривал. Все, наоборот, хотят оставаться в таком клубе как можно дольше», — приводит слова Ещенко пресс-служба «Спартака».

Новость по теме Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»