Кассационный суд отказал Газизову в претензиях к «Спартаку» на 399 млн рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что кассационный суд отказал бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову, ныне занимающему аналогичный пост в «Уфе», в удовлетворении претензий к красно-белым на 399 млн рублей.

«Кассационная жалоба Газизова оставлена без удовлетворения. У него остаётся право обратиться в верховный суд. На это у него есть полгода», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в октябре прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд в полном объёме удовлетворил иск акционера «Спартака», компании «Капитальные активы», который требовал признать незаконным дополнительное соглашение о прекращении трудового договора между Газизовым и владельцем клуба Леонидом Федуном. Согласно данному соглашению «Спартак» должен был перечислить Газизову 399 млн рублей четырьмя платежами. Позже Газизов подал кассационную жалобу.



Газизов занимал должность генерального директора московского клуба с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.