Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерация футбола Латвии рекомендовала клубам расторгнуть контракты с россиянами

Федерация футбола Латвии рекомендовала клубам расторгнуть контракты с россиянами
Комментарии

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) рекомендовала командам из страны не заключать соглашения с футболистами и тренерами из России и Беларуси.

«Настоятельно рекомендуем не вступать в трудовые и иные отношения со спортсменами, тренерами и любым персоналом клубов из Российской Федерации и Республики Беларусь до дальнейшего уведомления. ЛФФ проводит юридическое исследование и консультации с ФИФА и УЕФА по поводу возможного запрета на регистрацию игроков, тренеров и вспомогательного персонала из этих стран», – сообщает официальный сайт латвийской федерации.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Беларуси и отказаться от использования государственной символики этих стран.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022