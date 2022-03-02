Федерация футбола Латвии рекомендовала клубам расторгнуть контракты с россиянами

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) рекомендовала командам из страны не заключать соглашения с футболистами и тренерами из России и Беларуси.
«Настоятельно рекомендуем не вступать в трудовые и иные отношения со спортсменами, тренерами и любым персоналом клубов из Российской Федерации и Республики Беларусь до дальнейшего уведомления. ЛФФ проводит юридическое исследование и консультации с ФИФА и УЕФА по поводу возможного запрета на регистрацию игроков, тренеров и вспомогательного персонала из этих стран», – сообщает официальный сайт латвийской федерации.
Напомним, в понедельник, 28 февраля, Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Беларуси и отказаться от использования государственной символики этих стран.
- 2 марта 2022
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