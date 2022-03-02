Клубы РПЛ поддержали перенос 22-го тура чемпионата на первоначальные даты

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что клубы поддержали перенос 22-го тура чемпионата страны на прежние даты — 18-20 марта.

«На прошедшем 2 марта общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос о внесении изменений в календарь сезона-2021/2022. Клубы решили обратиться в Российский футбольный союз с предложением перенести 22-й тур РПЛ с 3-5 мая на первоначальные даты — 18-20 марта», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Российская Премьер-Лига перенесла матчи 22-го тура на 3-5 марта. Тур был перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграет в стыковых матчах и пропустит чемпионат мира в Катаре.