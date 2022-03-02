«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост, сообщает пресс-служба «быков». Соглашение расторгнуто по взаимному согласию.

Вместе со специалистом российский клуб покидают его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.

«Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. «Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (41).