«Алания» — «Арсенал»: составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

Стали известны составы «Алании» и тульского «Арсенала» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Арсенал».



«Алания»: Солдатенко, Татаев, Качмазов, Гурциев, Хубулов, Засеев, Кочиев, Кобесов, Цараев, Хабалов, Хосонов.



«Арсенал»: Коченков, Беляев, Радакович, Сокол, Степанов, Давиташвили, Гулиев, К. Кангва, Э. Кангва, Чаушич, Марков.



Ранее московское «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, на своём поле обыграв «Нижний Новгород» (3:0). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор» и «Сочи» — ЦСКА.