«Эвертон» расторг контракты с компаниями USM, «Мегафон» и Yota

«Эвертон» на официальном сайте объявил о расторжении контрактов с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota.
«Все в «Эвертоне» по-прежнему потрясены и опечалены ужасающими событиями, разворачивающимися на Украине. Клуб может подтвердить, что он немедленно приостановил все договорённости о коммерческом спонсорстве с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее УЕФА и «Шальке» прекратили сотрудничество с российской компанией «Газпром». ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.
- 2 марта 2022
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
16:14
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:31
-
15:29
-
15:13
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:37
-
14:36
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:42
-
13:39
-
13:32
-
13:19
-
13:00
-
12:43
-
12:43
-
12:17
-
12:00
-
11:54
-
11:31
-
11:23
-
11:22