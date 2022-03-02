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«Эвертон» расторг контракты с компаниями USM, «Мегафон» и Yota

«Эвертон» расторг контракты с компаниями USM, «Мегафон» и Yota
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«Эвертон» на официальном сайте объявил о расторжении контрактов с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota.

«Все в «Эвертоне» по-прежнему потрясены и опечалены ужасающими событиями, разворачивающимися на Украине. Клуб может подтвердить, что он немедленно приостановил все договорённости о коммерческом спонсорстве с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее УЕФА и «Шальке» прекратили сотрудничество с российской компанией «Газпром». ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

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