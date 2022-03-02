Широков — о «Краснодаре»: можно и Гончаренко вернуть, но есть и более достойные люди
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Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков поделился мнением о том, кто может возглавить краснодарскую команду.
«Трудно сказать, кто должен возглавить «Краснодар». Есть специалисты. Можно и Гончаренко вернуть. Но есть и более достойные люди», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 2 марта, «Краснодар» объявил об уходе главного тренера Даниэля Фарке. Соглашение сторон было расторгнуто по взаимному согласию. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» назначен Алексей Антонюк.
Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года.
Новость по теме«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке
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