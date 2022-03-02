В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что Карпин может возглавить клуб

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать наставник сборной России Валерий Карпин.



«Локомотив» на данный момент ни с кем не ведёт переговоры на пост главного тренера», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Карпин может возглавить «Локомотив». Напомним, 1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.



Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.