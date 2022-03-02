Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что Карпин может возглавить клуб

В «Локомотиве» отреагировали на информацию, что Карпин может возглавить клуб
Комментарии

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать наставник сборной России Валерий Карпин.

«Локомотив» на данный момент ни с кем не ведёт переговоры на пост главного тренера», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Карпин может возглавить «Локомотив». Напомним, 1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.

Новость по теме
Гисдоль объяснил причины своего ухода из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022