Даниэль Фарке объяснил причину ухода из «Краснодара»
Поделиться
Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке попрощался с российским клубом.
«Нам очень трудно прощаться, но нынешняя политическая ситуация не оставила нам выбора. Также наши семьи выступили с просьбой вернуться на родину. Нам было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие.
Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалёком будущем. Мы благодарны за множество прекрасных встреч и переживаний, несмотря на удручающую ситуацию. Всего наилучшего», — приводит слова Фарке «Рейтинг Букмекеров».
Новость по теме«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке
Комментарии
- 2 марта 2022
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
16:14
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:31
-
15:29
-
15:13
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:37
-
14:36
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:42
-
13:39
-
13:32
-
13:19
-
13:00
-
12:43
-
12:43
-
12:17
-
12:00
-
11:54
-
11:31
-
11:23
-
11:22
Партнерский контент