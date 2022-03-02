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Даниэль Фарке объяснил причину ухода из «Краснодара»

Даниэль Фарке объяснил причину ухода из «Краснодара»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке попрощался с российским клубом.

«Нам очень трудно прощаться, но нынешняя политическая ситуация не оставила нам выбора. Также наши семьи выступили с просьбой вернуться на родину. Нам было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие.

Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалёком будущем. Мы благодарны за множество прекрасных встреч и переживаний, несмотря на удручающую ситуацию. Всего наилучшего», — приводит слова Фарке «Рейтинг Букмекеров».

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