«Сочи» — ЦСКА: Языджи, Карраскаль и Гбамен в стартовом составе

Сегодня, 2 марта, состоится матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА. Команды определились со стартовыми составами:



«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи, Заболотный.



Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор» и «Алания» — «Арсенал» Тула. Финальный матч турнира состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».

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