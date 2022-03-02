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Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»

Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»
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Защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По просьбе футболиста досрочно прекращено действие контракта с ним.

«Сине-бело-голубые и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведённое в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

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