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Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе со стороны «Локомотива» и «Краснодара»

Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе со стороны «Локомотива» и «Краснодара»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг слухи о контактах с представителями клубов Российской Премьер-Лиги о возможном трудоустройстве. Ранее появилась информация, что в приглашении специалиста заинтересованы «Краснодар» и «Локомотив».

«Это неправда. Ко мне никто из названных клубов не обращался», — цитирует Карпина «РБ-Спорт».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Карпин может возглавить «Локомотив». Напомним, 1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.

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