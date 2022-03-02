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Дзюба: я против любой войны. Война — это страшно

Дзюба: я против любой войны. Война — это страшно
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на проведение специальной военной операции на Украине.

«Я до последнего не хотел высказываться по теме событий на Украине. Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я — не эксперт в политике, никогда не лез в неё и не собирался (в отличие от большого количества политологов и вирусологов, которые в последнее время появились на просторах интернета). Но у меня, как и у любого человека, есть своё мнение. Раз уж со всех сторон притягивают меня к этой теме, то выскажу его.

Я против любой войны. Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы.

Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.

Я против двойных стандартов. Почему одним можно всё, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?

Повторюсь, война — это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, — встаньте в очередь!

Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Всё это только создаёт ещё больше негатива.

Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.

P. S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы всё понимаем! Всем мира и добра», — написал Дзюба в «Инстаграме».

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