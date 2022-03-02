Попечители фонда «Челси» не хотят брать на себя управление клубом

Попечители фонда «Челси» по-прежнему намерены отказаться от предложения владельца лондонского клуба Романа Абрамовича взять на себя управление клубом. Об этом сообщает The Athletic.



Владелец «Челси» Роман Абрамович опубликовал в субботу заявление, в котором сообщил, что передаст клуб благотворительной организации. Попечители считают первоначальное предложение, представленное в воскресенье во время видеозвонка, нежизнеспособным, так как оно юридически неосуществимо в соответствии с действующей конституцией фонда «Челси».



Попечители ожидают дальнейших альтернатив или предложений. Члены совета также не могут участвовать в потенциальной продаже «Челси» и не имеют права голоса или права вето в отношении потенциальных участников торгов.