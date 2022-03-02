Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Попечители фонда «Челси» не хотят брать на себя управление клубом

Попечители фонда «Челси» не хотят брать на себя управление клубом
Комментарии

Попечители фонда «Челси» по-прежнему намерены отказаться от предложения владельца лондонского клуба Романа Абрамовича взять на себя управление клубом. Об этом сообщает The Athletic.

Владелец «Челси» Роман Абрамович опубликовал в субботу заявление, в котором сообщил, что передаст клуб благотворительной организации. Попечители считают первоначальное предложение, представленное в воскресенье во время видеозвонка, нежизнеспособным, так как оно юридически неосуществимо в соответствии с действующей конституцией фонда «Челси».

Попечители ожидают дальнейших альтернатив или предложений. Члены совета также не могут участвовать в потенциальной продаже «Челси» и не имеют права голоса или права вето в отношении потенциальных участников торгов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022