Попечители фонда «Челси» не хотят брать на себя управление клубом
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Попечители фонда «Челси» по-прежнему намерены отказаться от предложения владельца лондонского клуба Романа Абрамовича взять на себя управление клубом. Об этом сообщает The Athletic.
Владелец «Челси» Роман Абрамович опубликовал в субботу заявление, в котором сообщил, что передаст клуб благотворительной организации. Попечители считают первоначальное предложение, представленное в воскресенье во время видеозвонка, нежизнеспособным, так как оно юридически неосуществимо в соответствии с действующей конституцией фонда «Челси».
Попечители ожидают дальнейших альтернатив или предложений. Члены совета также не могут участвовать в потенциальной продаже «Челси» и не имеют права голоса или права вето в отношении потенциальных участников торгов.
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