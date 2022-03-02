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Экс-тренер сборной России считает, что «Краснодар» должен возглавить Юрий Сёмин

Экс-тренер сборной России считает, что «Краснодар» должен возглавить Юрий Сёмин
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, кто должен возглавить «Краснодар».

«Кто должен возглавить «Краснодар»? У меня один специалист на уме — Сёмин. Но Галицкий сам прекрасно понимает, кто подходит его команде, кто нужен ему с точки зрения качества игры. Хотелось бы, чтобы он вернул Мусаева. Мурад — наш молодой специалист. Однако не думаю, что он может вернуться. Однако я бы поддержал такое решение», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Ранее главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.

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