«Барселона» сделала улучшенное предложение Кристенсену

Датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Он ведёт активные переговоры с «Барселоной», которая улучшила своё контрактное предложение. Каталонцы предлагают датчанину пятилетний контракт, так как Хави видит защитника ключевым в структуре команды.
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:
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