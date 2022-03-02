«Барселона» сделала улучшенное предложение Кристенсену

Датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Он ведёт активные переговоры с «Барселоной», которая улучшила своё контрактное предложение. Каталонцы предлагают датчанину пятилетний контракт, так как Хави видит защитника ключевым в структуре команды.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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