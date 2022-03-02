Легионеры «Краснодара» намерены покинуть клуб

Легионеры «Краснодара» приняли решение покинуть российский клуб, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, остальных иностранных футболистов убедил уйти из команды польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
Ранее главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.
Напомним, Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. «Краснодар» в 18 матчах набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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