Леонид Федун и Зарема Салихова присутствуют на игре «Спартака» и «Кубани»

Владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова присутствуют на сегодняшней игре «Спартака» и «Кубани». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)» в Екатеринбурге.

Ранее российский бизнесмен сообщил, что испытывает трудности с финансированием красно-белых, но он продолжает это делать.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань».



Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» и «Сочи» — ЦСКА. Финальный матч турнира состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».