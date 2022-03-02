The Telegraph: Абрамович выставил «Челси» на продажу. Он готов продать клуб за € 4,82 млрд

Роман Абрамович готов продать «Челси», сообщает The Telegraph. По информации источника, российский бизнесмен уже выставил «Челси» на продажу и хочет получить за клуб € 4,82 млрд. Посредником в сделке, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine. Абрамович хочет инициировать торги уже на этой неделе.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».



Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырёхкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

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