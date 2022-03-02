Жоаозиньо: впервые слышу, что все легионеры «Сочи» покинули команду

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал информацию, что все легионеры «Сочи» покинули команду после матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (1:2).



«Очень странная информация. Впервые слышу, что все легионеры «Сочи» покинули команду. Завтра у нас тренировка — ничего не поменялось», — сказал Жоазиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, сегодня, 2 марта, состоялся матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра завершилась победой армейцев со счётом 2:1.



На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. На 60-й минуте навес с углового завершился забитым мячом от защитника ЦСКА Игоря Дивеева. А на 87-й он оформил дубль и отправил в чужие ворота победный гол.

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